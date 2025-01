Sense cobertura per la dana

El 29 d’octubre a la tarda, Rémy Grard i la seva dona, veïns del Pas de la Casa, descansaven en un hotel d’Alfafar, a l’Horta Sud de València. Havien passat uns dies a Màlaga i volien reposar i agafar forces abans de tornar cap a Andorra. A dos quarts de vuit del vespre, Grard va rebre un missatge d’alerta al mòbil. Era el seu fill. Havia vist les primeres imatges de la tempesta torrencial que s’havia desencadenat sobre València i estava preocupat. “No vam poder sortir de l’hotel. Tot estava inundat”, recordava ahir Grard en una conversa amb el Diari.

Grard i la seva dona havien baixat a la ciutat costanera andalusa per separat, en dos cotxes. Ell conduïa un Jaguar E-Pace de 250 cavalls. Ella, un Peugeot 306 Cabrio. El primer vehicle estava assegurat a tot risc. El segon, de dues dècades d’antiguitat, només a tercers. Els vehicles estaven aparcats al pàrquing de l’hotel, situat al nivell del carrer. Quan va haver passat el temporal i van anar a l’aparcament, van trobar-se els vehicles coberts de fang i plens d’aigua. Havien quedat totalment inutilitzats. Eren irrecuperables. També els havien trencat els vidres i s’havien endut el que hi havia a dins.

Estat de l’aparcament de l’hotel després del temporal.RÉMY GRARD

Un cop va haver-se refet de l’ensurt i va tornar a Andorra, Grard va començar a fer les gestions necessàries per mirar de recuperar el patrimoni perdut en la catàstrofe. Rellegint la lletra petita del contracte de l’assegurança del Jaguar E-Pace, va adonar-se que hi havia un problema: la pòlissa no cobreix les pèrdues per inundació, així com tampoc per terratrèmol, caiguda de cossos siderals i atemptats terroristes, entre altres casuístiques. També va posar-se en contacte amb l’empresa asseguradora, que va insistir-li que no hi havia res a fer.

Com si no n’hi hagués prou amb això, Grard no pot acollir-se a les ajudes econòmiques aprovades per les administracions espanyoles –tant la central com l’autonòmica valenciana– per rescabalar-se de les pèrdues materials derivades de la dana perquè estan reservades als vehicles amb matrícula espanyola. Grard busca altres propietaris de cotxes, d’Andorra o d’altres països, que es trobin en la mateixa situació. Espera que gràcies a la força col·lectiva pugui arribar-se a una solució alternativa.

Les inundacions de la dana són una de les pitjors catàstrofes hidrogràfiques de la història d’Espanya. Les víctimes mortals superen els dos centenars i els danys ocasionats per la força de l’aigua han estat incomptables. Paiporta, Catarroja, Alfafar o Massanassa són els pobles més colpejats.