El retard de les millores salarials revolta els mestres

El retard de Funció Pública a atendre dues de les qüestions urgents en matèria laboral que reivindica el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), que es materialitzi la carrera professional i que s’actualitzin les graelles salarials, ha elevat el malestar del cos docent, que d’aquí a pocs dies decidirà si es manté a l’espera o si eleva la pressió amb mobilitzacions. El dia 21 l’assemblea extraordinària convocada pel sindicat servirà per prendre una determinació, atès que “la negociació amb Funció Pública no està donant resultats per la seva inacció i manca de respostes”. Les opcions són diverses, des de traslladar les queixes directament al cap de Govern fins a iniciar una campanya de denúncia pública, convocar concentracions, una manifestació o, fins i tot anar, a la vaga. “Al final, hem de fer sentir la nostra veu de la urgència i les males condicions laborals que tenim i que afecten directament la manca de personal i la qualitat de l’educació”, van denunciar des del sindicat. La manera de fer-ho és la que es decidirà amb els afiliats.

Per al sindicat, el resultat de la reunió mantinguda amb el ministeri que lidera Trini Marín a mitjans de desembre va suposar una gerra d’aigua freda. Perquè, lamenten, no els van donar cap informació ni sobre l’estudi de graelles salarials ni tampoc sobre el projecte que afecta directament el cos docent, el desenvolupament de la carrera professional ni, en definitiva, respecte a “la seva voluntat política de prioritzar i revisar les nostres condicions”. Les respostes a tot plegat les van ajornar al març, però el sindicat és escèptic perquè “vist que durant el darrer any i mig la resposta de funció pública sempre ha sigut ‘hi estem treballant’, no ens donen la confiança en la seva voluntat política de prioritzar el sector de l’educació per creure que al març donaran resposta a les nostres demandes urgents”.

El SEP considera que l’actitud del Govern implica que “no estan apostant pel diàleg i la negociació social amb el sindicat si no són capaços de dir-nos ni la seva voluntat política entorn dels projectes ni les conclusions de l’estudi extern de política salarial que van encarregar i que ja tenen”. L’estudi és un comparatiu que ha de determinar si els salaris que paga l’administració són competitius i és quelcom que estan esperant tots els sindicats públics, que mantenen un posicionament generalitzat respecte que les retribucions són baixes i que no estan en línia amb el cost de la vida. Respecte a la carrera professional, la part tècnica es va tancar amb el ministeri d’Educació, però l’aplicació depèn del vessant econòmic i no s’ha previst al pressupost de l’exercici 2025. El sindicat ja advertia a l’inici d’aquest curs que eren urgents les mesures per “dignificar” la professió i compensar l’augment de càrrega de feina i responsabilitat.

LES QUEIXES

1. FALTA DE CONFIANÇA EN EL GOVERN

El sindicat de docents culpa Funció Pública “d’inacció” i “falta de respostes”, i per això planteja elevar el to amb mobilitzacions. Els afiliats decidiran.

2. CAMPANYA, MANIFESTACIÓ O UNA VAGA

El SEP planteja diversitat de mesures, des d’elevar la queixa al cap de Govern fins a la més contundent, que seria convocar una vaga de l’ensenyament.

3. GRAELLES SALARIALS I PLA DE CARRERA

El col·lectiu denuncia la falta de resposta a dues de les grans demandes: la revisió de les graelles salarials i el desenvolupament de la carrera professional.