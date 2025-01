La neu fa activar al vespre la fase groga per circular en cotes altes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les precipitacions de neu en cotes altes van fer activar la fase groga ahir al vespre per circular per la General 2 a partir de la cruïlla d’Incles i a la General 3, a partir del poble del Serrat. La fase groga implica l’obligatorietat de dur el vehicle amb pneumàtics especials o equipaments, que no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i que resta prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. La mesura es mantenia a l’hora del tancament d’aquesta edició.

Les nevades es van reactivar a la tarda després que durant el matí ja haguessin estat necessaris els equipaments per accedir a Arcalís o per passar el port d’Envalira. Precisament, l’estat de la calçada va provocar que un vehicle s’accidentés al voltant de les deu del matí a la Nacional 22 d’entrada al Principat per la frontera del Pas de la Casa, fet que va provocar retencions que no van superar el quilòmetre. Les condicions climàtiques adverses haurien fet perdre el control del vehicle al conductor i que s’encastés contra la muntanya del marge de la carretera.