Els socorristes volen avançar cap al conveni col·lectiu del sector

L’organització dels socorristes aquàtics com a branca de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) segueix fent passos amb la voluntat d’aconseguir un conveni col·lectiu per al sector; és el mecanisme que consideren que podria acabar amb les problemàtiques laborals que denuncien que pateixen. Una de les situacions de les quals es queixen són canvis d’horaris sobtats que dificulten la conciliació, però també complir amb altres feines que molts d’aquests professionals necessiten per arribar a final de mes. Una qüestió que s’ha tornat a tractar amb Inspecció de Treball darrerament sense arribar a formalitzar una denúncia, però. Els treballs complementaris són una altra de les realitats del col·lectiu i conseqüència, insisteixen, dels sous baixos. “Estan molt per sota de les tasques que fem i de la responsabilitat”, lamenten. Un altre problema que posen sobre la taula són les desigualtats entre col·legues; els qui han arribat més recentment via quota d’immigració s’han beneficiat dels salaris més elevats pel mínim que fixa el Govern i que ha anat a l’alça. En canvi, les empreses no han regularitzat en consonància les retribucions dels treballadors més antics.

La fita és que un conveni col·lectiu posi ordre i empari la cinquantena de socorristes que es calcula que treballen al país entre les dues empreses que donen majoritàriament aquest servei i que cobreixen la majoria de piscines comunals i altres de contractats directament al Palau de Gel o Anyós Park. Ara per ara, però, no tots els professionals han fet el pas d’afiliar-se a la branca sindical.