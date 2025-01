Una dona mor en precipitar-se d’un tercer pis a Escaldes

La policia investiga la mort d’una dona de 60 anys que va trobar-se sense vida ahir a primera hora del matí –quan passaven pocs minuts de tres quarts de set, concretament– a Escaldes-Engordany. El cos d’ordre va rebre l’avís a primera hora del matí que hi havia el cadàver d’una dona a la vorera, a l’altura de l’edifici situat al número 73 de l’avinguda Fiter i Rossell, al costat de l’edifici sociocultural del comú La Llanterna.

Els agents de la policia van desplaçar-se immediatament al lloc on s’havia localitzat el cos, així com els bombers i una dotació d’emergències mèdiques. La dona va precipitar-se des d’un tercer pis de l’edifici, segons va confirmar la policia, on segons sembla també residia. Els equips d’emergència van marxar del lloc un cop es va procedir a l’aixecament del cadàver. El tràgic succés van colpir els veïns de la zona.

L’edifici del número 73 de Fiter i Rossell.V.G.

Segons van apuntar fonts properes a la investigació, aparentment no hi hauria indicis de criminalitat. Per tant, podria tractar-se d’un suïcidi o bé d’una caiguda fortuïta, d’un accident desafortunat. Sigui com sigui, la investigació, que està judicialitzada i al tancament d’aquesta edició es mantenia oberta, haurà de determinar les circumstàncies i causes de la mort. En aquest sentit, l’autòpsia que s’ha de practicar al cadàver serà clau per aclarir els fets.