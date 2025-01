Càritas impulsa un nou model en l’ajut alimentari a llars vulnerables

Càritas Andorrana incorpora el model “Jo com tu” que ja han implantat delegacions de l’entitat humanitària com la de Barcelona, i amb l’inici d’aquest 2025 farà desaparèixer el banc d’aliments per transformar aquest ajut per cobrir les necessitats de llars vulnerables en targetes prepagament que permetran a les famílies comprar el que necessiten directament als supermercats col·laboradors. Es tracta d’un nou sistema que, d’una banda, garanteix que els beneficiaris puguin comprar “el que necessitin” i no estiguin encotillats pels productes que té el magatzem, i que alhora incideix a “dignificar” i “millorar l’autonomia personal” d’aquestes persones.

“La idea és tancar ben aviat aquest projecte, ja fa mesos que l’estem preparant logísticament”

Marta Roma, Treballadora social de Càritas





Marta Roma, treballadora social de l’entitat, explica que s’havien trobat que les limitacions del banc d’aliments suposaven un problema per cobrir necessitats de la dieta com ara les marcades per al·lèrgies o intoleràncies alimentàries. A més, per a la compra de producte fresc com la carn i el peix, els usuaris ja acudien directament als establiments comercials amb vals que se’ls facilitava, així que del que es tracta és d’ampliar-ho a tota la cistella. “La idea és tancar ben aviat aquest projecte, ja fa mesos que l’estem preparant logísticament”, exposa.

Ja s’ha informat a tots els donants que participen del banc d’aliments d’aquest canvi de model –els mateixos supermercats, però també particulars– i, per exemple, les escoles que tradicionalment organitzaven recollides d’aliments ja no n’han fet aquest final d’any i han incorporat ara guardioles per afavorir les donacions.

Roma va destacar que la targeta garanteix, a més, que l’usuari compri sense l’estigma que pot significar que ho faci beneficiant-se d’un ajut social. “Es garanteix la confidencialitat, no hi ha cap eslògan ni logo de Càritas a les targetes”, precisa. La diferència és que l’import es facturarà directament a l’entitat.

Les treballadores socials definiran amb les famílies l’import que se’ls carregarà. Una quantitat definida òbviament pel nombre de membres de la llar i pel suport econòmic que necessitin per cobrir aquesta necessitat. I les mateixes professionals comprovaran que es faci un bon ús dels diners i que es carreguin únicament aliments, no productes com ara tabac o alcohol.

Les xifres més actualitzades de beneficiaris del banc d’aliments són les corresponents als 2023. Llavors, se’n van beneficiar 115 famílies (210 persones), equiparant-se a les dades prepandèmia. Quant al perfil, un 65% dels beneficiaris hi van acudir per primera vegada i tres de cada quatre només van necessitar un suport puntual, per un temps inferior a un mes. Un 10% són els que van necessitar una ajuda més àmplia, d’entre 4 mesos i un any. Durant aquell any, es van recollir 19.065 quilos de productes d’alimentació i higiene, un 11% excedents de centres comercials i la resta, provinents de donacions, campanyes de recollida d’aliments a les escoles o compres fetes per Càritas mateix per garantir una dieta equilibrada als usuaris. Roma va recordar que treballen “de forma molt coordinada” amb les treballadores socials del Govern per “no duplicar” ajuts.