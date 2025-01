Protecció Civil demana precaució per les fortes ratxes de vent previstes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La predicció de fortes ràfegues de vent durant la jornada d’avui ha activat l’avís groc i un seguit de recomanacions de Protecció Civil per evitar ensurts, com ara retirar objectes de balcons i terrasses que tinguin el risc de caure i tancar les portes i finestres a casa. L’organisme també va instar col·lectius fràgils com la gent gran a reduir les sortides al carrer. La previsió anunciada ahir pel servei meteorològic és que a partir de la mitjanit passada un front ha de deixar precipitacions febles que continuaran avui i que aniran acompanyades d’un descens de les temperatures i un augment de la força del vent, amb ràfegues que poden arribar als 60 quilòmetres per hora als fons de les valls i als 90 als cims.