La negociació del conveni col·lectiu de l’hospital entra en via morta

L’inici de la negociació del conveni col·lectiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) continua ajornant-se per la situació d’interinitat del comitè d’empresa del SAAS, que està pendent de ser reestructurat. L’endarreriment de la taula de negociació ja suma gairebé dos mesos. La primera etapa de les discussions implica la reunió dels vuit grups de treball (conformats per àrees temàtiques). Ahir, la direcció del SAAS va exposar al Diari que “segueix amb interès i també amb certa preocupació la situació d’interinitat del comitè”.

La direcció –recorda la parapública sanitària– va proposar que les negociacions arranquessin l’11 de novembre passat. Aquell mateix dia, continua el SAAS, el comitè va “decidir anul·lar les reunions previstes i les següents fins a nou avís per motius de reestructuració interna”. Aquell mateix mes (el dia 20), el comitè va anunciar que el president [Miguel Rey] presentava la dimissió. “Ara com ara, encara estem pendents de la confirmació formal per part del comitè i del departament de Treball de la proposta del nou president [Jordi Fabra]”, va manifestar ahir la direcció, que diu que es manté compromesa “amb un procés de negociació basat en el respecte mutu, la transparència i la voluntat d’arribar a consensos que reflecteixin les aspiracions de totes les parts”. El SAAS entén que “a través del diàleg obert” es pot construir “un entorn laboral just, equitatiu i sostenible”.

El problema, però, persisteix. El comitè al·lega que Treball no ha inscrit Fabra com a president i alhora tampoc ha emès una resolució escrita que justifiqui els motius pels quals no pot ser investit president. El SAAS, per la seva banda, assegura que “està en disposició d’engegar el procés de negociació de manera immediata” tan bon punt el comitè confirmi “la conclusió de la seva reestructuració”. La parapública espera, a més, una ratificació de la “disposició negociadora” dels representants. “Només cal que Treball ens expliqui segons quin reglament no accepta donar-me d’alta. No sabem si hi ha algun motiu que desconeixem per actuar d’aquesta manera”, va reclamar Fabra aquesta setmana al Diari.

Una altra actuació del SAAS que s’ha vist posposada pel retard de la reestructuració del comitè és la realització de l’enquesta de clima i salut laboral de la parapública. La direcció expressa que l’enquesta no ha deixat ser mai “un compromís adquirit” i, de fet, ja no s’esperarà a conèixer el desenllaç de la reforma interna del comitè: “Ens vam comprometre a fer-la abans de tancar l’any esperant que la reestructuració es resolgués, però, finalment, la llançarem aquest gener per poder complir amb el nostre compromís.” “Els resultats de l’enquesta ens permetran identificar els punts forts i els àmbits de millora de la institució i alhora copsar l’opinió i les percepcions de la plantilla”, diuen des de la direcció. L’objectiu és continuar “construint espais de treball més satisfactoris i productius per a tot l’equip de professionals”. El SAAS sosté que “l’opinió dels professionals és fonamental per poder avançar plegats”.