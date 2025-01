Naturland denuncia els vehicles que entren a les pistes d'esquí

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Naturland ha fet una denúncia pública, a través de les seves xarxes socials, contra els conductors dels vehicles que entren en camins de muntanya, per la Rabassa, i passen per les pistes d'esquí, quan la normativa ho prohibeix. Des de l'estació laurediana "exigeixen" respecte per la reglamentació i per als treballadors "que cada dia fan esforços per deixar les pistes preparades pels usuaris", així com per als esquiadors que paguen un forfet i "volen esquiar tranquils" remarca Naturland.