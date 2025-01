Mobilització dels bombers per apagar unes brases a la plaça de la Rotonda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cos de bombers s'ha hagut de mobilitzar aquesta nit per evitar que el foc calcinés el dispositiu del castanyer instal·lat a la plaça de la rotonda d'Andorra la Vella. L'avís l'ha donat un agent comunal que es trobava caminant prop del castanyer i ha vist com sortia fum d'una de les capses de cartó que es trobaven a terra, a causa d'unes restes que hi quedaven, segons han informat els bombers. Al voltant de les dotze de la nit, el cos s'ha mobilitzat, i ha acabat apagant el que hagués pogut estar un incendi.