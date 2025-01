Més de 150 obres, però cap d’origen francès. Aquest és el balanç que va fer el Consell General quan van revisar la seva col·lecció d’art. Per corregir la situació, es va treballar per arribar a un conveni de col·laboració entre el Consell General i l’ambaixada de França a Andorra, amb l’ajuda del Fons regional d’art contemporani de la regió d’Occitània.

Fruit de l’entesa, des d’ahir llueix a la sala de la junta de presidents l’obra A.3.86, del pintor tolosà Pierre Igon. Un quadre de gairebé tres metres de llargada per un metre vint d’alçada que es va pintar a la dècada dels vuitanta i que busca “aportar una impressió de grandesa davant l’espectador” gràcies “als marcats contrastos, l’ús del negre, la profunditat lluminosa, la unió dels panells pel motiu pintat i la dimensió del tríptic”, tal com es llegeix a la descripció de l’obra. Desperti aquesta sensació o no, el quadre servirà per reforçar i promocionar els vincles que uneixen Andorra i França, en particular la regió d’Occitània, amb la qual es comparteix “una rica història”, va destacar el síndic.

Ensenyat va explicar que es va demanar una selecció d’obres disponibles i que d’entre les que es van proposar es va optar per la d’Igon pel “prestigi” de l’artista i pel missatge de grandesa de l’obra, que ressona amb el que significa la sala on es troba. I és que l’elecció de la ubicació tampoc és casualitat, ja que Ensenyat va destacar la rellevància de la sala de la junta de presidents, que és l’espai “més important institucionalment parlant” i on se celebren la majoria de les reunions més destacables.

La col·laboració entre els països es va posar en marxa amb l’obra d’Igon, però “la idea és que la cessió no tan sols es renovi anualment, sinó que fins i tot es pugui anar ampliant”, de tal manera que hi pugui haver “una segona o una tercera obra” d’artistes francesos reputats que el parlament pugui acollir, va explicar Ensenyat.

De les 150 obres que el Consell General té en el seu poder, 120 pertanyen a artistes nacionals, fet que suposa una de les col·leccions més importants d’art andorrà del país. Amb la voluntat de fer arribar les obres a la ciutadania, es presentarà durant les celebracions de la Constitució del 2025 una exposició on s’exhibirà una selecció de les pintures, escultures i altres formes artístiques que el Consell té guardades a la seva col·lecció. La voluntat que aquestes obres vegin la llum, segons va dir Ensenyat, és “atansar l’art a la ciutadania”, ja que sovint “es guarda a despatxos o sales que només es poden visitar en jornades de portes obertes, però els dies de cada dia és difícil que la gent les gaudeixi”.