Intervenció policial per una discussió entre dos conductors a Sant Julià

La policia ha hagut d'intervenir en una discussió entre dos conductors per evitar que anés a més i rebaixar els ànims. Els fets han passat al voltant de les dotze del migdia a l'avinguda Rocafort de Sant Julià, davant del centre comercial E.Leclerc, quan dos conductors han aturat els seus vehicles al mig del carrer i s'han posat a discutir per motius de trànsit. Els agents han estat requerits al lloc dels fets i han pogut posar pau entre ells conductors i la discussió no ha arribat a les mans.