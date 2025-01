Els pares es mobilitzen pel caos circulatori a Escaldes

El canvi del sentit de la circulació a la part alta del carrer Josep Viladomat d’Escaldes-Engordany preocupa els pares i mares del col·legi Sagrada Família. Segons va poder saber el Diari, fins i tot algunes famílies han fet arribar un escrit al comú en què expressen el neguit pel perill que pot comportar per a la seguretat dels infants el fet que els vehicles circulin de baixada. Aquest tram, fins fa un mes només de pujada, ara és només per als cotxes que circulen de baixada, que en arribar a l’altura del parc de la Mola estan obligats a tombar pel carrer de la Constitució. El bus escolar, però, pot continuar pujant.

“La velocitat que agafen ara els cotxes no és la mateixa. Circulen més de pressa que abans”

Bernat Vilella, Director de la Sagrada Família



Per la seva part, el director del col·legi Sagrada Família, Bernat Vilella, va dir ahir en declaracions a aquesta publicació que està preocupat pels riscos que podria suposar el canvi de sentit. “La velocitat que agafen ara els cotxes no és la mateixa. Circulen més de pressa que abans, quan només podien pujar. A més, el carrer és força estret”, va assenyalar. El responsable del centre educatiu –s’hi ofereixen estudis d’infantil, primària i secundària obligatòria– va recordar que a les hores d’entrada i sortida hi ha una “gran afluència” d’infants i adolescents a la porta principal, situada just a l’encreuament entre el carrer Josep Viladomat i l’avinguda de les Escoles.

Circulació al carrer Josep Viladomat a l’hora de la sortida dels alumnes.Fernando Galindo

Fins ara no s’ha hagut de lamentar cap ensurt. “Gràcies a Déu no ha passat res”, va apuntar Vilella. El director del col·legi Sagrada Família espera que el canvi sigui temporal “i tot torni a la normalitat”. Tot i això, va insistir que no jutja la resta de modificacions del sentit de la circulació en altres carrers de la part alta de la parròquia. “En cap cas poso en dubte la competència del responsable que ha pres la decisió”, va remarcar.

ELS CANVIS

El canvi del sentit de la circulació al carrer Josep Viladomat no és l’únic que el comú va decretar fa un mes. La circulació a l’avinguda del Fener i als carrers adjacents també va capgirar-se. Ara l’últim tram de l’avinguda només és de baixada. A més, des d’aquest punt no es pot anar al carrer del Picó, que només té accés des de la plaça de les Pubilles pel carrer del Prat Gran o pel carrer del Parnal. El carrer de les Boïgues va deixar de ser de doble sentit i només s’hi pot entrar des del carrer Ciutat de Sabadell. Un altre canvi és al carrer de la Constitució. Abans servia per accedir a l’avinguda del Fener i ara només és de sortida de l’avinguda.

Aleshores fonts del comú van explicar que els canvis s’han fet per evitar majors problemes de circulació en una zona on hi ha obres en marxa i se n’han d’iniciar de noves. Aquesta és la millor solució en previsió dels talls que caldrà fer els pròxims mesos. Els canvis no són definitius i s’emmarquen en una prova pilot. Si es comprova que no funcionen, es farà marxa enrere.

Els canvis van agreujar els problemes crònics de trànsit a la part alta. La circulació, força complicada durant el dia, empitjora entre les set i les vuit del vespre, quan més vehicles entren a la vall central pel nord o en surten. Els embussos es concentren a la plaça de Lalín, els carrers del Parnal i Santa Anna, la plaça de l’Església, l’avinguda Copríncep De Gaulle, l’avinguda de les Escoles, el carrer Josep Viladomat i el carrer de la Constitució.