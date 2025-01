La distribució dels horaris col·lapsa les parades dels autobusos

Grans grups de persones esperant l’autobús i retards de fins a quaranta minuts. Tal com assenyalen membres del comitè d’empresa de Coopalsa, la “mala organització en la distribució dels nous horaris” està provocant “greus deficiències en el servei” que acaben “repercutint a la ciutadania”. La situació que s’acaba donant és que podem “veure arribar a la parada dos o tres busos de la mateixa línia un darrere l’altre” i que després “no en torni a passar cap més fins passats quaranta minuts”, expliquen fent referència a l’acumulació de persones que es genera esperant que passi el següent vehicle.

Des del comitè apunten que els quaranta minuts d’espera és el que es dona a les parròquies centrals, però que al Pas de la Casa “han arribat a estar dues hores i mitja esperant que passés un bus”. Una situació que segons els treballadors està provocant “queixes i queixes diàries” per part dels usuaris. “Amb la targeta del transport públic molta gent va començar a agafar el transport públic per no fer ús del cotxe”, però a causa del descontrol d’horaris “han preferit deixar de fer-ho”, expliquen.

CONFLICTE LABORAL

La temporada d’hivern porta una punta d’usuaris i aquest any el servei que explota la companyia, que és el 70% del global, està marcat pel conflicte laboral entre xofers i empresa. El Diari va avançar dijous que Coopalsa no es tornaria a reunir amb els xofers abans de la taula d’arbitratge convocada per al pròxim 17 de gener. La direcció de la companyia defensa que ja “s’està parlant per altres vies” i que per això es va cancel·lar a última hora la reunió que estava prevista amb els treballadors el mateix dijous.

Usuaris esperant el bus en una parada de la capital dijous al vespre.

La posició de l’empresa és que el dia 17 podran abordar la situació i les demandes els representants legals de cadascuna de les parts. Tot i que, segons va avançar el gerent, Gabriel Dallerès, “si algú vol exposar alguna situació o fer un suggeriment, nosaltres estem disposats a escoltar”. Des del col·lectiu dels xofers l’enuig va creixent, ja que consideren que el que “demostra amb aquesta actitud la companyia” és que “vol anar directament a la taula d’arbitratge sense parlar amb nosaltres abans”. Si durant l’arbitratge no és possible arribar a una entesa, tot indica que es convocarà la vaga durant la setmana del dia 20 de gener. Uns 85 treballadors estarien disposats a secundar-la.