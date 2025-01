Detingut un home de 30 anys per agredir l’exparella amb un casc

Verificat per

La policia va detenir aquesta setmana un home de 30 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral després que la seva exparella denunciés que l’acabava d’agredir amb un casc de motocicleta en un domicili d’Andorra la Vella. En un moment de la intervenció, dilluns al matí, l’home no es trobava al lloc dels fets ni a casa seva. Se’l va detenir l’endemà al matí.

D’altra banda, el cos d’ordre va arrestar ahir a la matinada un home, també de 30 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili per haver saltat la barana de la terrassa d’un immoble d’Erts sense arribar a entrar a l’interior de l’habitatge. La persona que hi resideix el va sorprendre i, quan li va dir que trucaria a la policia, l’home va marxar. Els agents el van controlar i detenir minuts després a la CG-4 en estat d’embriaguesa.

PERSECUCIÓ

També aquesta setmana la policia va detenir un home no resident de 31 anys com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la funció pública. Els fets van tenir lloc la nit de dimecres, quan una patrulla va veure l’home conduint un vehicle amb matrícula francesa a gran velocitat, ocupant els dos carrils de la calçada i fent avançaments sense senyalitzar. Circulava en direcció a França i, quan els policies li van fer els senyals perquè s’aturés, el conductor en va fer cas omís, va accelerar i va intentar fugir.

Es va iniciar llavors una persecució durant la qual l’home va efectuar canvis de sentit amb una conducció violenta i temerària sense respectar semàfors, passos de vianants ni límits de velocitat. Fins i tot va arribar a fer cops de volant per intentar que el cotxe patrulla sortís de la carretera en el moment en què el vehicle policial es va posar a la seva altura. El conductor va acabar perdent el control del vehicle i va col·lidir contra un mur de ciment que delimita la calçada, moment en què se’l va controlar. Es va resistir a la detenció i va intentar agredir els agents, que el van haver d’immobilitzar. A l’interior del vehicle es van trobar 20 cartrons de tabac ros, sis cartrons més de tabac de picadura i 42 ampolles de begudes alcohòliques.

DROGUES

Pel que fa a delictes contra la salut pública, la policia va detenir un turista de 30 anys la matinada de dimarts al Pas de la Casa amb 1,5 grams de cocaïna. Un altre home, de 23 anys, va ser controlat la matinada de dijous passat en un aparcament situat davant d’un local d’oci nocturn del Tarter amb una capsa que contenia 2,1 grams de tusi, 0,5 grams i tres pastilles d’MDMA, 0,2 grams d’haixix i restes de cocaïna. La matinada d’aquest divendres, dos homes més van ser arrestats en possessió de drogues. A un d’ells, de 30 anys, se’l va detenir a l’interior d’un local d’oci nocturn de Soldeu amb 0,8 grams d’MDMA. Una estona després, a l’exterior del mateix establiment de Soldeu, la policia va detenir un altre home, de 37 anys, amb 0,5 grams de tusi.

Finalment, també cal tenir present que la policia va detenir aquesta setmana un home de 31 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís suspès, i un altre conductor, no resident de 48 anys, amb una taxa d’alcoholèmia de 2,04.

