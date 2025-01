Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Recerca + Innovació ha obert una convocatòria per procedir a la contractació d’un tècnic per a la secció de muntanya. L’oferta es publica per cobrir una vacant del grup de ciències de la terra i l’atmosfera. La modalitat de la feina és de durada determinada.