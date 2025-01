Casal i Ordeig repassen vies de cooperació

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, van mantenir ahir la primera trobada. Ordeig es va desplaçar a Andorra i les dues delegacions van abordar les línies de cooperació existents i les que es poden obrir en el futur. En aquest sentit, Casal va exposar el treball encetat per aconseguir de part de la Unió Europea una denominació d’origen protegida (DOP) per als vins d’Andorra i “el ministre ha encoratjat a rebre el suport tècnic de l’Institut Català de la Vinya i el Vi”, va exposar el Govern en un comunicat. En el mateix sentit, el ministre va oferir a la delegació catalana la possibilitat d’explicar el model de producció, transformació i comercialització de la Carn d’Andorra a través de la societat publicoprivada Ramaders d’Andorra, “un tret distintiu del sistema ramader andorrà respecte a la resta de races bovines de muntanya de les regions veïnes del Pirineu”.

La col·laboració entre el Govern i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) va ser un altre dels dossiers que es van tractar, una relació que es va formalitzar amb la signatura d’un memoràndum d’entesa l’any 2022. Amb l’IRTA es va impulsar l’estudi en matèria d’avaluació del benestar animal de totes les explotacions ramaderes bovines d’Andorra que va derivar en un ajut per tal d’acompanyar les explotacions ramaderes a efectuar les millores necessàries perquè els productes carnis puguin portar el distintiu que certifica aquest respecte al benestar animal. Ara mateix l’IRTA treballa amb el Govern per ampliar el sistema d’avaluació del benestar animal a les explotacions ramaderes de bestiar oví (incloent-hi el cabrum) i de bestiar equí i poder establir també ajuts concrets per a aquestes explotacions.

Els dos representants també van tractar sobre la col·laboració que existeix en matèria de salut animal i de salut vegetal entre els serveis tècnics de les dues institucions, que permeten mantenir una bona relació pel que fa a qüestions relacionades amb els moviments transfronterers d’animals de renda i que ben aviat ha de permetre que els pagesos andorrans puguin adquirir productes fitosanitaris als centres autoritzats de Catalunya. “Les relacions transfrontereres i el reforç de la comunicació entre les diferents institucions és clau per garantir una cooperació fructífera que permeti millorar les polítiques públiques”, va defensar l’executiu.