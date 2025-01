Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les exprofessores Anna Zamora i Maria Teresa Cairat publiquen aquest gener Projecte i creació de l’Escola Andorrana (1982-1997) (Anem Editors), una investigació exhaustiva que té com a objectiu evitar que s’esborri el relat sobre la construcció del sistema educatiu nacional. La creació del sistema educatiu andorrà a la dècada dels vuitanta –recorden les autores– va ser un procés complex i no exempt d’opinions contràries que volien que aquest no reeixís. La tenacitat de les assessores pedagògiques del moment, juntament amb la implicació decidida de les famílies i del professorat, va permetre aconseguir que el 1982 nasqués l’Escola andorrana. La primera promoció va culminar el batxillerat el 1997. Dilluns vinent, a la sala d’actes del centre de formació professional d’Aixovall, es presentarà l’obra amb la intervenció del ministre d’Educació, Ladislau Baró.