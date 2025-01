Lloguers d’entre 570 i 812 euros als quatre primers pisos públics

L’Institut Nacional de l’Habitatge ha resolt l’adjudicació dels primers quatre pisos del parc públic que s’han ofert. Són els quatre habitatges del bloc situat al número 102 de l’avinguda Verge de Canòlich laurediana, destinats a famílies amb dos o més fills a càrrec perquè són vivendes de tres habitacions. L’adjudicació es va formalitzar ahir en un edicte recollit en un BOPA extraordinari, que va revelar els lloguers que abonaran i que oscil·len entre 570 i 812 euros. Sis sol·licitants d’entre tots els inscrits al registre d’habitatges de protecció pública aspiraven a un dels quatre immobles, per la qual cosa dos han quedat a fora.

Els preu públic estipulat per als quatre immobles era de 718,55 euros (un 25% per sota del que es considera preu de mercat), però la renda que pagaran els llogaters està limitada pel topall previst i que estableix que no hi poden destinar més del 30% dels ingressos mensuals. Per tant, abonaran preus diferents. Dos estaran per sota del preu públic, 570,02 i 590,45 euros, respectivament, i els altres dos per sobre, 783,20 i 812,24 euros, respectivament.

L’edicte estableix que es convocarà les persones adjudicatàries en el termini d’un mes a signar el contracte de cessió de l’habitatge públic de preu assequible i abonar la fiança corresponent. No signar-lo en la data establerta implicarà la renúncia a la vivenda.