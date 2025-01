Les vendes del desembre minimitzen la caiguda dels concessionaris

El mercat de matriculacions de vehicles a Andorra presenta un escenari amb contrastos significatius, segons les últimes dades del departament d’Estadística corresponents al desembre passat. Tot i l’increment de l’últim mes de l’exercici del 3,8%, el balanç anual tanca amb una davallada acumulada del 6,6%, evidenciant els desafiaments del sector en un context de canvis tecnològics i variacions en la demanda. Durant el mes de desembre es van matricular un total de 299 vehicles, superant els 288 del mateix mes de l’any anterior. Aquesta pujada ha estat impulsada principalment per l’increment destacat en les categories de motocicletes i ciclomotors (+80,6%) i d’altres vehicles com ara remolcs i vehicles especials (+28,6%). Per contra, els turismes, que són la categoria amb més pes al mercat, van experimentar un descens del 2,4%, amb 204 unitats registrades. Els camions i camionetes, un altre segment rellevant, també van registrar una caiguda del 26,8%, consolidant una tendència negativa.

Pel que fa al conjunt de l’any 2024, es van matricular un total de 3.775 vehicles, en comparació amb els 4.041 de 2023, una caiguda marcada per davallades generalitzades en totes les categories. Els turismes van patir una reducció de 218 unitats (-8,4%), seguits dels camions i camionetes, amb 22 unitats menys (-5,4%), i la categoria altres, que inclou vehicles especials, va retrocedir un 14,3%. Aquest descens global reflecteix una menor activitat econòmica i canvis en els patrons de consum del mercat local. En termes d’energia, les matriculacions també mostren transformacions interessants, amb un augment del 12,7% en vehicles de gasolina durant el desembre. Els vehicles elèctrics 100% van registrar una lleugera pujada del 16,7%, amb 14 unitats matriculades, mentre que els híbrids, en conjunt, van sumar 75 matriculacions, amb increments més destacats en els híbrids de gasolina no endollables (+33,3%). No obstant això, els vehicles de gasoil van caure un 32,5%, una tendència que s’ha anat consolidant al llarg de l’any. L’anàlisi de la situació ajustada estacionalment, que elimina les distorsions causades per factors com ara festius o mesos de més activitat, apunta una lleugera disminució mensual del 0,3% al desembre. Els turismes, concretament, van registrar una baixada del 0,7%, mentre que les motocicletes i ciclomotors van mostrar una variació positiva de l’1,7%, indicant una recuperació en aquest segment concret.

Les dades acumulades de l’any indiquen que, malgrat la disminució global, el sector manté indicis de diversificació en les opcions de motorització, amb un creixement sostingut dels vehicles híbrids i elèctrics. Tanmateix, aquests encara representen una proporció petita respecte als motors tradicionals. Per exemple, el 2024 es van matricular 158 vehicles elèctrics 100%, una xifra que, tot i millorar respecte als 151 de l’any anterior, encara queda molt lluny de les matriculacions de vehicles de gasolina, que van arribar a 2.157 unitats. En el cas dels híbrids, els models de gasolina no endollables es van consolidar com els més populars dins d’aquesta categoria, amb 473 matriculacions al llarg de l’any, 25 més que el 2023. Aquesta tendència reforça el canvi gradual en les preferències dels consumidors cap a motors més eficients i amb menys emissions, especialment en un context en què la normativa mediambiental s’està endurint en molts països. Tot i això, els vehicles híbrids dièsel van experimentar caigudes significatives, com és el cas dels models no endollables, amb una reducció del 23,8% respecte a l’any anterior. Una altra dada rellevant és el comportament de les matriculacions ajustades estacionalment, que mostren tendències diferents entre categories. Mentre els turismes i els camions i camionetes mantenen una lleugera disminució mensual, les motocicletes i ciclomotors mostren variacions positives, la qual cosa indica una demanda creixent per a aquest tipus de vehicles. Això podria estar relacionat amb l’augment de la mobilitat individual i la preferència per opcions més econòmiques i pràctiques, especialment en un context d’incertesa econòmica.

El balanç global del 2024 mostra un mercat automobilístic en transició, amb reptes importants per al futur. Les caigudes acumulades en categories clàssiques, com els turismes i els camions, contrasten amb els indicis de creixement en segments com els vehicles híbrids i elèctrics.

Per a Pere Betriu, president de l’Associació d’Importadors de Vehicles (AIVA), la dada absoluta de l’any era previsible donada la “tendència negativa” mes rere mes. “Al llarg de l’any hem intentat recuperar una mica les vendes, però no ha estat possible. No podem estar contents. Vendre menys mai és bo”, va expressar ahir Betriu, que tot i així tampoc veu “uns resultats catastròfics”. El president destaca el bon funcionament del pla Engega pel que fa als vehicles elèctrics: “El canvi del pla ha estat beneficiós. S’han reduït les ajudes, cosa que ha permès que més gent pugui optar-hi, i s’ha prolongat el calendari. Han augmentat les vendes dels cotxes elèctrics i aquesta és una bona notícia.” Per al 2025, s’espera que la tònica sigui similar a la de l’any passat: “No crec que puguem tornar a les vendes del 2023.” L’objectiu és “mantenir-se” i procurar que la davallada “no vagi a més”. Tot i així, Betriu apunta que “la tendència global és que les vendes augmentin”. “No tenim un mercat molt diferent respecte a la resta del mercat europeu. Totes les marques tenen una estratègia global de marca i cada marca té el seu tipus de client. El nostre element diferencial és que tenim una oferta de vehicles d’un valor més alt”, tancava.