L’alta ocupació hotelera durant el Nadal redreça l’arrencada de la temporada d’hivern

Les dades d’ocupació del període de Nadal són satisfactòries per a la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). La mitjana de l’ocupació durant aquests dies festius ha estat del 84,50%, davant del 75,44% de l’any passat. “La temporada de Nadal ha anat molt bé. Ens esperàvem gent, però fins i tot n’hem tingut més de la que podíem preveure en un determinat moment. El total de pernoctacions potser no compensa la davallada de la Puríssima, però sí que ajuda a fer que la punxada del pont de desembre hagi estat un disgust més suau”, va assenyalar ahir el director de la UHA, Jordi París. “Vam tenir una Puríssima complicada per la falta de nevades, però vam veure que si per Nadal o per Reis hi havia neu podríem tenir una mica més de gent que els altres anys. Sense aquest increment hauria estat complicat de fer quadrar el mes de desembre”.