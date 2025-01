Grandvalira manté més de 200 quilòmetres de pistes obertes amb previsió de nevades

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Grandvalira Resorts manté oberts més de 200 quilòmetres de pistes per al cap de setmana, amb una previsió meteorològica favorable que podria deixar fins a 30 centímetres de neu entre avui al vespre i demà. Grandvalira compta amb una mitjana de 145 quilòmetres esquiables i tots els sectors connectats, amb gruixos d’entre 40 i 95 centímetres. Pal Arinsal, per la seva banda, disposa del 80 per cent del domini obert i gruixos que arriben fins als 70 centímetres de neu, mentre que Ordino Arcalís disposa del 90 per cent de les pistes habilitades amb gruixos d’entre 90 i 120 centímetres, segons informa l'estació.

L'estació commemorarà el Dia mundial de la neu aquest diumenge amb una jornada, en col·laboració amb l'Associació del Transtorn de l'Espectre de l'Autisme (AUTEA), que convidarà 10 nens i nenes amb transtorn de l'espectre autista per gaudir d'un dia a la neu.