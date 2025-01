Coopalsa suspèn la negociació i emplaça els xofers a l’arbitratge

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Coopalsa considera que a partir d’ara és la taula d’arbitratge convocada per al pròxim 17 de gener l’instrument per intentar resoldre el conflicte laboral obert amb els xofers i que amenaça d’acabar en una vaga. És el motiu pel qual va decidir suspendre la reunió que inicialment s’havia de celebrar ahir amb els representants dels treballadors. Tal com va assenyalar el gerent de l’empresa al Diari, Gabriel Dallerès, ja “s’està parlant per altres vies, per tant, no calia fer la reunió programada per avui”. Unes declaracions que va fer en resposta a les efectuades al matí per part d’un dels membres del comitè d’empresa, Marcelo Orieta, en què s’assegurava que la companyia va cancel·lar la reunió dimecres a la nit. “No és que s’hagi anul·lat, com s’ha anat dient, sinó que s’ha fet una reestructuració del calendari”, explica Dallerès.