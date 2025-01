Test d'alcoholèmia per a conductorsArxiu

Una taxa positiva d'alcohol de 2,'04 grams per litre de sang va donar un conductor no resident de 48 anys que ha estat arrestat aquesta setmana per la policia. Els controls a la xarxa viària han permés a més als agents controlar un conductor de 31 anys que tenia el carnet suspès i que va ser acusat d'un delicte contra l'Administració de Justícia.