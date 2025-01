El comitè del SAAS acusa el Govern de dinamitar-lo

Més de dos mesos i no s’ha rebut una resolució per escrit del criteri d’Inspeccció de Treball sobre la incorporació de Jordi Fabra al comitè d’empresa del SAAS. De fet, Fabra està destinat a convertir-se en el nou president –ja ho és de facto– després de la renúncia de Miguel Rey per motius personals, però Treball es nega a emetre una resolució i segueix sense inscriure’l. Oficiosament, se’ls ha comunicat que haurien de fer unes eleccions parcials per confirmar la configuració del comitè, però els sindicalistes exigeixen una resolució per escrit que argumenti la decisió i que assenyali partint de quin reglament s’adopta aquesta posició que “coarta” la voluntat dels treballadors, “que sí que han elegit democràticament els seus representants”, va manifestar ahir Fabra, que no va amagar que se senten desorientats per aquesta posició de passivitat i que es pregunta si en realitat hi ha alguna motivació que desconeixen.

Paral·lelament, les negociacions per aprovar el conveni col·lectiu estan estancades i aquest document deixa de ser vigent a final d’any, s’ha de denunciar amb tres mesos d’antel·lació si no es vol que es prorrogui de manera tàcita un any més. Les converses de directius del SAAS en grups de treball en què no estava representat el comitè van contribuir a trencar el diàleg. I ara se suma, segons Fabra, el fet que “no existeix comitè d’empresa perquè Inspecció no vol reconèixer les persones que han estat elegides”. El sanitari remarca que el SAAS no hi posa cap objecció i entén que no hi ha cap reglament que empari l’enrocament de Treball. Girant la truita, pregunta: “Si el Govern està convençut que té la raó, per què no convoca eleccions ara mateix?, ja que volem pensar que es basa en alguna normativa”.

Treball no dona d’alta Fabra i no és reconegut com a president del comitè. Tot es deu a diferents interpretacions. El sanitari ha estat elegit president pels membres del comitè, un nomenament que Treball no reconeix perquè considera que amb la baixa de Maite Flamarique, Fabra –que estava de suplent– va renunciar a incorporar-se a l’organisme. La visió del sindicalista no coincideix i remarca que en “cap moment vaig renunciar a formar part del comitè”. Detalla que en aquell moment va declinar substituir Flamarique per motius personals i que més endavant, amb la marxa de Covadonga Garcia, va decidir fer el pas. Ho resumeix com “un problema d’inscripció”, ja que els canvis no van ser comunicats a Inspecció, qui oficialment no estava informada de la situació.

Respecte al conveni, Fabra lamenta que no s’han pressupostat partides per millorar les condicions. “És un tema bàsicament de calés, que ens diguin el pressupost que hi volen destinar i decidiran els treballadors, una paga extra, reduir la jornada, però la realitat és que no hi ha res”.

Aquests dies la plantilla del SAAS està responent a una enquesta de satisfacció. El sindicalista recorda que la van demanar fa un any i mig i que finalment va haver de ser l’USdA qui la fes: “Em sembla perfecte, es pregunta al personal si se sent valorat. Veurem el resultat.” L’enquesta és anònima.