Trobada entre Guillem Casal i el conseller d'Agricultura català per reforçar llaços

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s’ha reunit aquest divendres amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig a l'edifici administratiu de Govern. La reunió ha servit per reforçar els llaços de cooperació entre les dues institucions que permeten compartir accions i temes d’interès comú. Així, Casal ha explicat la col·laboració activa entre el Govern i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) que ha permès tirar endavant diverses accions vinculades al sector agropecuari d’Andorra, com l'estudi en matèria d’avaluació del benestar animal de totes les explotacions ramaderes bovines d’Andorra que va acabar permetent impulsar un ajut a la bonificació al benestar animal.

La reunió de treball amb el conseller Ordeig, també ha servit per intercanviar sobre els productes agrícoles que es produeixen al país. En aquest cas, Casal ha explicat que el Govern continua treballant per poder presentar davant de la Unió Europea la sol·licitud per a la creació, el reconeixement i el registre d’una Denominació d’Origen Protegida (DOP) pels vins andorrans que es produeixen sota el distintiu de “Vins de qualitat controlada d’Andorra”.

Els dos representants també han abordat la col·laboració en matèria de salut animal i vegetal entre els serveis tècnics de les dues institucions, que aviat ha de permetre que els pagesos andorrans puguin adquirir productes fitosanitaris als centres autoritzats a Catalunya. Finalment, Casal s'ha posat a disposició de la Generalitat per donar a conèixer el model andorrà de producció, transformació i comercialització de Carn d'Andorra sota la societat Ramaders d'Andorra SA.