Un home de 30 anys agredeix l'exparella amb un casc de moto

La policia va detenir un home de 30 anys després que la seva exparella el denuncies per haver-la agredit amb un casc de motocicleta en un domicili d'Andorra la Vella. En el moment de la intervenció, dilluns el matí, l'home no es trobava al lloc dels fets ni a casa seva, i els agents van detenir-lo l'endemà al matí. L'home està acusat com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral.

Detingut per saltar la brana de la terrassa d'una casa

La matinada d'aquest divendres un home de 30 anys va saltar la barana de la terrassa d'un immoble d'Erts sense arribar a entrar a l'interior de l'habitatge, perquè la persona que hi residia el va sorprendre i, quan li va dir que trucaria a la policia, l'home va marxar. Els agents el van arrestar minuts després a la General 4 en un important estat d'embriaguesa i se l'acusa com a presumpte autor d'un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili.