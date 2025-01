Protecció Civil descarta la construcció del Centre Nacional d'Emergències per 2025

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil descarta la construcció del Centre Nacional d'Emergències per aquest any 2025. Tal com ha anunciat el director del departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, Cristian Pons, el ministeri d'Interior s'ha compromès de dotar al servei d'unes instal·lacions durant l'actual legislatura. Pons ha assenyalat que aquest seria l'escenari ideal, però també s'està valorant una altra opció com el fet "d'identificar un edifici ja construït" en el qual es pugui disposar "de totes les necessitats que es requereixen. Per exemple, un bon espai d'aparcament o un magatzem".

El director del departament també ha assenyalat la necessitat que aquest espai, sigui de nova obra o un edifici ja existent, es trobi al centre del país, ja que s'han de disposar de bones comunicacions i facilitats per "si un dia hagués de venir el cap de Govern o algun representant". "El més important és la bona predisposició del ministeri i la importància que li estan donant al projecte", ha destacat.

Cristian Ponts ha explicat que els avisos taronja han incrementat significativament els darrers anys. Des del 2022 ha anat augmentant el nombre de dies amb avisos taronja, ja que durant aquell any n'hi va haver un total de 8, el 2023 van ser 9 dies, però el 2024 s'ha passat fins als 15. Unes xifres que confirmen "l'evolució de fenòmens meteorològics extrems que poden tenir impacte en el territori o sobre la població", ha explicat el director del departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències. D'altra banda, les intervencions que va protagonitzar el cos el llarg de l'any passat són força semblant a la tendència dels darrers anys. Concretament, es van dur a terme 20 intervencions, cinc més que el 2023.