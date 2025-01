Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Satisfacció entre els establiments adherits a la Unió Hotelera d'Andorra després que s'hagin tancat les festes de Nadal amb una ocupació que supera en un 9,06% la que es va aconseguir l'any passat. Així, segons les dades facilitades per la UHA la mitjana aconseguida durant el Nadal ha estat del 84,50% d'ocupació enfront del 75,44% de l'any passat. L’increment més significatiu ha estat en el període entre Cap d’Any i Reis, on han crescut un 13,84% respecte al Nadal precedent. El fet que Reis hagi sigut el darrer cap de setmana, segurament ha ajudat al fet que molts turistes hagin decidit fer les seves estades entre Cap d’Any i el dia de Reis, cosa que ha ajudat a aquest augment, segons assenyalen des de la patronal hotelera des d'on constaten també que entre Sant Esteve i Cap d’Any, l'increment ha estat d’un 3,12%, passant del 89,24% del 2023 al 92,36% del 2024 i consolidant d'aquesta manera el fet que es tracta d'un període "molt bo" quant a l'afluència de turistes. Per Nadal, la xifra assolida ha estat del 71,61% enfront del 61,41% de l'any precedent.

Des de la UHA manifesten que "probablement" les xifres positives d'aquest any venen influenciades pel fet que "molts turistes que no van poder esquiar pel Pont de la Puríssima, s’hagin decidit per fer la primera esquiada en aquests dies". Per tant, conclouen que han estat "unes festes molt positives" que han ajudat a tancar el mes de desembre un punt per sobre del 2023, "cosa que no era evident després de les dificultats a l'inici d'aquesta temporada per la Puríssima", valoren. Així, aquest desembre s'ha aconseguit un percentatge del 60,08% enfront del 58,90% del 2023. La xifra és lleugerament inferior al desembre del 2022 quan el percentatge es va situar en el 63,35%, però superior al del 2021, quan va ser del 59,50%.

Si s'entra al detall de l'ocupació aconseguida per festes, tenim que ha estat la parròquia d'Escaldes-Engordany la que ha registrat un major percentatge, amb el 90,02%, seguida d'Andorra la Vella amb un 88,7% i Encamp (incloent-hi Pas de la Casa) que ha registrat un 84,49%. La Massana ha aconseguit un 81,97%; Canillo un 80,41% i Ordino un 72,75% mentre que de Sant Julià de Lòria no s'han facilitat dades.

Pel que fa al balanç del 2024, tenim que en set mesos s'ha superat l'ocupació que es va registrar l'any passat. Això ha estat així al març, amb un 69,20% enfront del 64,75% del 2023; al maig, que va tancar amb un 42,34% enfront del 38,32% del 2023; al juny amb un 57,15% (51,77% el 2023); a l'agost, amb un 86,22% enfront del 77,36% de l'any precedent; al setembre, amb 56,23% enfront del 55,83% del 2023 i els mesos de novembre i desembre, que han tancat amb un 53,64% (47,05% el 2023) i un 56,08% (58,90, el 2023), respectivament. Pel que fa als altres cinc mesos de l'any, cal destacar que els percentatges assolits han estat lleugerament per sota dels del 2023, però no han estat caigudes massa significatives. En aquest sentit, també cal tenir en compte aspectes del calendari que poden fer variar el percentatge d'un any a l'altre, com per exemple quan se celebra Carnaval o Setmana Santa.