Les places dels cursos de català es tornen a esgotar en hores

L’obertura d’inscripcions per a les 700 places distribuïdes en 43 cursos de català va repetir l’allau que ja es va viure al setembre i a mig matí la majoria (tots els de nivells més bàsics) anunciaven que tenien llista d’espera. Una situació que el director de Política Lingüística, Joan Sans, va relativitzar perquè va recordar que des d’ahir mateix havien començat a “fer neteja”; una de les situacions que es donen és que una persona s’inscrigui en diversos cursos per garantir-se una plaça i això obliga a contactar-hi per demanar-li a quin voldrà assistir. Una feina que es durà a terme els pròxims dies i per la qual va declinar donar xifres, perquè no serien reals. En paral·lel a la citada “neteja” es recol·loca els inscrits en llista d’espera. El convenciment és que s’absorbirà tota la demanda amb les tres modalitats d’aprenentatge que s’ofereixen des de l’àrea de llengua catalana: la presencial, la virtual i l’autoaprenentatge amb suport que es facilita als centres de català.

De fet, Sans va assenyalar que hi ha usuaris que un cop coneixen l’oferta acaben preferint modalitats que els donen més llibertat d’horari. La fórmula d’acudir als centres de català, que tenen tot el material per facilitar l’aprenentatge i suport docent, cada cop té més adeptes i entre el setembre i el novembre es van assolir els 2.500 usuaris. Les instal·lacions (n’hi ha cinc arreu del territori, a Escaldes, la Massana, Encamp, Canillo i el Pas) ja han començat a facilitar les hores d’aprenentatge necessàries per acreditar al servei d’Immigració els coneixements bàsics que permetin als treballadors que han entrat amb la quota vigent renovar el permís. Precisament els batejats com a cursos A1-1 (són més curts que el nivell oficial més bàsic de coneixement de la llengua) eren una de les novetats d’aquest quadrimestre. Els vuit oferts (i que s’impartiran al centre d’autoaprenentatge d’Escaldes) tenen llista d’espera, però Sans va apuntar que tots els afectats reben al servei d’Immigració un tríptic informatiu que els detalla les tres alternatives per obtenir el certificat i que no hi ha d’haver problema perquè rebin la formació necessària.

“Cada vegada hi ha més demanda, però hem pogut ampliar els recursos”, va puntualitzar Sans, que va recordar que una plantilla de 23 professionals s’ocupa d’impartir la formació i que ara per ara està dimensionada per atendre les necessitats. La fórmula presencial genera com s’ha demostrat un enorme interès, però un problema associat és que després hi ha abandonaments. Així que un dels requisits que ja s’adverteixen des d’un inici és que qui no acudeixi la primera setmana a classe perd la seva plaça i se li atorga a una altra persona. En el primer dia d’inscripció –els cursos d’aquest segon quadrimestre arrenquen al febrer– s’havien omplert tots els nivells més bàsics –a banda dels A1-1, els A1, A2 i B1) i amb prou feines quedava una plaça en un B2 i quatre repartides en els dos cursos de C1.

La nova Llei del català està darrere d’aquesta explosió de l’interès per aprendre l’idioma i, en paral·lel, el Govern continua amb el seu desplegament. El pròxim reglament a presentar i sotmetre a l’aprovació de l’executiu és el dels usos del català a l’administració, que “està gairebé enllestit”, va apuntar el responsable de Política Lingüística.