Eva Descarrega participa en la recepció reial a Madrid

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ambaixadora d'Andorra a Espanya, Eva Descarrega, ha participat aquest matí a la tradicional recepció d'any nou que ofereix la casa reial espanyola al cos diplomàtic acreditat al país veí. El Palau Reial de Madrid ha acollit l'acte on el rei i la reina d'Espanya han saludat, un per un, els ambaixadors i cos diplomàtic acreditat i on, Felip VI, ha pronunciat el discurs, remarcant "la urgència d'establir diàlegs àgils, eficaços i d'altura per arribar a consens en l'àmbit multilateral".