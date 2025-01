El CRAJ descarta cap irregularitat en el sorteig de TheGrefg

El Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) no veu cap il·legalitat en el sorteig realitzat pel youtuber resident TheGrefg. Tal com va assenyalar en declaracions al Diari el director general de la institució, Xavier Bardina, en no estar convocat per una empresa andorrana no “s’estaria vulnerant la llei del país”. En aquest cas, Bardina va relatar com l’esdeveniment va ser convocat i organitzat per una empresa catalana establerta a la localitat de Sant Cugat. “Hem revisat fil per randa les bases i no hem detectat cap irregularitat”, va assenyalar.

“Hem revisat fil per randa les bases i no hem detectat cap mena d’irregularitat”

Xavier Bardina, Director general del CRAJ





Fa uns dies, l’influencer va fer públic a les seves xarxes socials que sortejaria un cotxe valorat en més de 75.000 euros sense IVA i personalitzat amb un vinil de Rayo McQueen, personatge de la pel·lícula Cars. La polèmica va sorgir en el moment que els participants es van adonar que per poder entrar en el joc havien de pagar i comprar una participació. Cadascuna d’elles costava un euro. Per tant, ja no és un sorteig, sinó que passaria a ser una rifa.

Un altre dels factors que el director general del CRAJ destaca per no veure cap il·legalitat és el fet que és una rifa “anunciada de manera global a través de les xarxes socials”, i que tampoc seria competència del seu organisme regular aquest tipus d’accions. Tampoc és un impediment que el cotxe pugui haver sigut comprat en territori del Principat, atès que “molta gent de França o Espanya pot venir a comprar aquí un vehicle i emportar-se’l fora”.

“A Andorra no es pot canviar el premi guanyat en un sorteig pel seu valor econòmic”

Xavier Bardina, Director general del CRAJ



Xavier Bardina també va voler assenyalar alguna de les diferències entre les lleis al país veí i a Andorra, com que, “per exemple, aquí no es pot canviar el premi guanyat en un sorteig per diners, mentre que a Espanya, sí”. Per tant, si vol, la persona guanyadora podria ingressar els 75.000 euros o, posteriorment, podria optar per la venda.

GUANYADORA DE BARCELONA

La persona que finalment s’ha proclamat guanyadora de la rifa ha sigut una dona establerta a Barcelona i que va aconseguir el cotxe comprant tan sols quatre participacions, és a dir, gastant un total de quatre euros. En un directe realitzat en la plataforma d’streaming Twitch, el youtuber murcià va declarar que s’havien produït un total de 380.000 participacions. Per tant, el benefici per a l’influencer ascendeix a la mateixa quantitat de diners. “Òbviament, hi ha hagut beneficis, però s’ha que comptar amb tot el que hi ha al voltant. Hi ha hagut una despesa gran per fer tot això”, va explicar en el mateix directe de la plataforma Twitch.

L'ÀVIA DE L'EDIFICI D'ESCALDES RECLAMA REFER ELS TANCAMENTS El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit estudiar si la Batllia ha obrat bé i sense dilacions en l’execució de la sentència que fixava que el youtuber TheGrefg havia de refer els tancaments del bloc que va comprar al carrer de l’Obac d’Escaldes, segons va publicar el BOPA ahir. L’immoble estava ocupat per una dona de 81 anys contra la qual TheGrefg va iniciar un procés de desnonament que va acabar perdent i l’àvia va reclamar que s’havien de refer els tancaments de les finestres alterats per la reforma que va començar la societat Grefito del youtuber. La justícia va donar la raó a l’arrendatària i el cas ha arribat al Constitucional, perquè “no s’està actuant amb rapidesa a l’hora de realitzar els tancaments sol·licitats el gener del 2021”, explica l’advocat de la dona, Pere Cristòfol. El lletrat assenyala que “volem que el Ministeri Fiscal és pronunci sobre si hi ha dilacions indegudes”.



El Ministeri Fiscal té ara 13 dies hàbils per decidir respecte al tema i 13 dies més per treure les conclusions. Una vegada hagin passat aquests dies, serà el Tribunal Constitucional qui tindrà l’última paraula. L’advocat lamenta que “fa dos hiverns que no obtenim resposta de la Batllia i cinc hiverns en aquest procés. Ja fa prou que dura”. La llogatera dels pisos al·lega en el recurs d’empara que se li han vulnerat els drets constitucionals a un procés degut i a un judici de durada raonable per no executar la sentència que ordenava refer els tancaments.