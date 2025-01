Constituïda la comissió per al creixement sostenible

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell General va formalitzar ahir la comissió d’estudi per assegurar un creixement urbanístic sostenible, la iniciativa que tots els grups parlamentaris i el conseller no adscrit van aprovar per assentiment en la sessió del 19 de desembre passat.

La comissió la presidirà el conseller de Concòrdia Jordi Casadevall i la demòcrata Gemma Riba en serà la vicepresidenta, seguint la mateixa estructura i composició que la comissió de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient. A més, durant la sessió es va fixar un calendari de treball, que preveu compareixences d’associacions i col·legis professionals i de representants d’institucions perquè exposin quines són les accions, mesures i millores en l’àmbit de l’ordenació del territori i urbanisme que consideren necessàries per assegurar un creixement sostenible. Els treballs de la comissió hauran de concloure no més tard del 4 de juny.