Vela demana per les dificultats per aplicar el tercer pagador

La consellera general i presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, demana a Govern quines són les dificultats que suposa per a l’executiu incorporar el règim del tercer pagador a tots els usuaris del sistema sanitari. La pregunta, que es formularà en la sessió del Consell General prevista per al 16 de gener, s’ha elaborat arran de la recent resposta de l’executiu en què la ministra de Salut, Helena Mas, afirma que la decisió d’aquesta implementació s’ajorna fins, com a mínim, el novembre del 2025. Fa unes setmanes, Mas va justificar el nou calendari detallant que des de l’any 2022, per part del Govern s’ha dut a terme l’aplicació del règim de tercer pagador de manera planificada i organitzada “per permetre als prestadors i a la CASS les adaptacions necessàries, ja sigui en els circuits i en la gestió dels processos o en les eines tecnològiques i normatives”.