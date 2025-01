Nou agents de policia comencen la formació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Vuit homes i una dona han començat avui oficialment la formació per convertir-se en agents de policia després de superar el procés de selecció. Els nou alumnes de la 59 promoció del cos de seguretat residiran en règim d'internat a l'albert de la Baronia d'Encamp durant un mes per treballar "la cohesió de grup i la disciplina" a més de qüestions teòriques que combinaran amb "una activitat física exigent", segons informa la policia.

L'acte d'obertura del curs ha aplegat el director del cos, Bruno Lasne, el director adjunt Antoni Rodríguez i altres comandaments policials, i els cònsols d'Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez. Lasne ha destacat "l'honestedat, la humilitat, el respecte, la integritat, el sacrifici i la vocació de servei públic" com els valors que han de guiar la professió de policia i ha demanat als alumnes "dedicació plena" durant la formació. I ha recordat als futurs agents que entraran en una institució que implica "un compromís amb l'ètica i la professionalitat" i que hauran d'aplicar "amb una gran exigència professional" al servei de les persones els coneixements que adquiriran durant aquestes setmanes.

El director de la policia ha agraït als mandataris encampadans per cedir per cinquè any consecutiu l'alberg comunal per a la formació dels agents. La cònsol Laura Mas ha recalcat que "la seguretat és un dels valors més preuats del país" i ha encoratjat els alumnes a viure la professió "des de la vocació de servei públic", segons recull el comunicat.

Els alumnes de policia compliran nou mesos de formació per tractar totes les matèries i àrees relacionades amb qualsevol tipus d'intervenció policial i llavors es convertiran en agents. La incorporació al cos seràn en un període de prova durant un any abans de ser nomenats definitivament integrants de la policia.