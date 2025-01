Les importacions de tabac disparen els ingressos de la duana

Verificat per

Les taxes d’importacions de tabac fan augmentar els ingressos de la Duana durant l’any 2024. L’acumulat de recaptació d’aquest producte s’ha enfilat fins als 110.470.665,84 euros, una xifra que representa un increment del 31,8% respecte dels 83.847.416,53 a tancament de l’any anterior.

Els mesos de més expansió han sigut el maig, quan hi va haver un augment del 210% en comparació al mateix mes del 2023, i el juliol, ja que el percentatge es va situar en un 101% més. A partir de llavors i amb l’aprovació de l’increment de les taxes, que va entrar en funcionament el 10 de juliol, les importacions d’aquest producte van patir una baixada de fins al 63% en mesos com ara el setembre o el novembre.

En total, l’activitat lligada a l’entrada de mercaderies ha finalitzat l’any amb un 11,6% més d’ingressos respecte del 2023. Concretament, s’ha conclòs amb una recaptació total de 237.987.362,02 euros davant dels 213.255.987,9 euros acumulats durant el mateix període anterior.

Pel que fa a la importació de begudes, cal destacar que l’any s’ha tancat amb uns ingressos de 8.771.869,71 euros, un 7,3% menys que en tot el 2023. En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, durant el 2024 s’han recaptat 55.449.999,79 euros, un 1% menys que l’any anterior.

Amb relació a l’últim mes de l’any passat, els ingressos globals també s’han vist reduïts. Tal com ha fet públic l’organisme duaner a través del balanç mensual, la xifra recollida durant el mes de desembre ha estat de 14.359.183,58 euros, un 20,1% menys que els 17.982.019,88 euros registrats el desembre del 2023. Un fenomen que té relació amb la davallada experimentada pel tabac, en què s’han ingressat un 56% menys que el mateix mes de l’any anterior.

El cas de les begudes, les dades del desembre mostren com els ingressos obtinguts (807.170,63 euros) se situen un 13,7% per sobre dels que hi va haver el desembre del 2023 (709.651,89). Un cas que es repeteix en els combustibles minerals, incrementant-se la xifra un 2,6%, arribant fins als 4.756.883,33 euros, i en les importacions d’altres mercaderies, que s’han enfilat fins als 5.557.118,89 euros, la qual cosa representa un increment del 5,1% respecte al 2023.

INCORPORACIÓ DE SIS NOUS AGENTS La duana va incorporar sis agents ahir. Els nous membres entraran en període de prova i se sumen als 39 funcionaris ja assignats. Aquests prestaran suport al contribuent per al compliment de les obligacions en matèria duanera i gestió de documentació.