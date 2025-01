Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La sindicatura contractarà l'arquitecte Enric Dilmé de l’empresa Arnitx SL per dur a terme la rehabilitació de la Casa de la Vall. La decisió s’ha fet pública aquest dimecres al matí a través d'un edicte que s'ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), en el qual es detallava l’adjudicació del concurs nacional per a la contractació d’un arquitecte encarregat de la redacció del projecte i la direcció de les obres de rehabilitació i adequació de la Casa de la Vall, que es va tramitar amb caràcter d’urgència el passat 25 de novembre.

Els honoraris que hauria de percebre Dilmé per aquests treballs són el 10% del pressupost assignat a la restauració del monument, que estan calculats en 1,2 milions. Per tant el que percebria l'arquitecte serien uns 120.000 euros, 78.000 dels quals per la redacció del projecte i 42.000 per la direcció de l'obra. A més, el termini per a la redacció del projecte -un acord que va ser aprovat per la Sindicatura el passat 30 de desembre de 2024, tal com es detalla per a coneixement i efectes generals- és de setze setmanes.

Cal recordar que, per acord de la sindicatura, el passat 25 de novembre es va convocar aquest concurs públic nacional, que es va formular per la via de la contractació urgent en aplicació de la Llei 14/2022 de contractació pública. A partir d'aquell moment, els interessats a participar en el concurs van poder retirar el plec de bases a la recepció del Consell General i totes les ofertes es van presentar en tres sobres tancats i segellats a la recepció del Consell General abans del dilluns 16 de desembre del 2024. Finalment, l’obertura pública es va efectuar el mateix dilluns les 17.15 h, en presència de tots els representants de les empreses participants que van desitjar assistir-hi.

De fet, el procediment del concurs es va estructurar en diferents fases per garantir la transparència i l’equitat. En primer lloc, es va realitzar la verificació formal dels sobres presentats, que incloïen la documentació administrativa, la proposta tècnica i l’oferta econòmica i, a continuació, es va procedir a l’avaluació de cada proposta per part de la comissió designada, que va emetre una valoració final tenint en compte els criteris establerts al plec de bases.

D'altra banda, fa uns dies, el Consell General va anunciar la creació d'una marca pròpia per a la Casa de la Vall, amb un nou logotip que en ressalta la singularitat com a monument històric i seu parlamentària. De fet, aquest logotip incorpora la silueta de l’edifici vista des de la plaça del Consell General i la denominació oficial amb la tipografia institucional, de manera que en reafirma el valor patrimonial i institucional. Es tracta d'una nova imatge que potenciarà també el vessant turístic de la Casa de la Vall.

També cal destacar que la sindicatura, en la reunió mantinguda el passat 11 de desembre, va acordar adjudicar a Treballs Públics Unitas, S.A.U., per 1.044.726,74 euros, la fase 1 de la remodelació dels entorns de la Casa de la Vall. Una primera fase que correspon al moviment de terres i treballs especials que es faran a la zona posterior de la Casa de la Vall, afectant la zona de jardins i també al pàrquing exterior. A més, inclou la construcció del túnel del Tossal que haurà de permetre, un cop estiguin finalitzades les obres dels entorns, una millor connexió dels veïns d’aquest barri d’Andorra la Vella amb el centre històric de la capital. Els treballs, començaran al llarg d'aquest mes de gener i tenen una durada prevista d’onze mesos.