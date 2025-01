Joan-Enric Vives rep la visita de la nova secretària general de Càritas Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha rebut avui la visita de la presidenta delegada de Càritas Andorrana, Anna Maria Villas, acompanyada de la nova secretària general, Vanessa Arroyo Nares, al Palau episcopal de la Seu d'Urgell. Arroyo va ser nomenada el passat 21 de desembre en substitució de Mercè Segura i Serra, a qui l'arquebisbe ha agraït els seus anys de servei des del 2018 a l'entitat i el seu compromís personal i dedicació.

Les responsables de Càritas han informat el copríncep sobre les activitats que porta a terme l'organització, especialment la nova iniciativa “jo com tu” que té per objectiu que les persones ateses per Càritas puguin accedir a les compres a través d’una targeta prepagament, i així puguin decidir on comprar i quins productes adquirir, segons les seves necessitats individuals. Per aquest motiu, l’entitat ha iniciat una campanya de difusió per informar les persones interessades a fer donatius que a partir d’ara en lloc de col·laborar aportant productes es faci la contribució econòmica equivalent.