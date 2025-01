La grip entra en l’epidèmia i una passa fa augmentar les gastroenteritis

Com és habitual després de les vacances de Nadal, circulen lliurement aquests dies les infeccions respiratòries (grip, especialment) i les afeccions de gastroenteritis (vòmits i descomposició). La població veu com, superats els dies festius, la salut flaqueja lleugerament. Els excessos alimentaris, les baixes temperatures i la barreja constant entre diversos cercles socials han contribuït al trànsit dels virus. Qui més qui menys ha patit o coneix algú afectat per la grip o per una passa de ventre. Pel que fa a les infeccions respiratòries, Andorra, tal com va informar ahir el ministeri de Salut, es troba “clarament” a l’inici de “l’epidèmia de grip”. De fet, durant les últimes quatre setmanes, la incidència de la malaltia ha anat augmentant progressivament, fins a duplicar-se.

Les dades de control dels virus respiratoris publicades ahir indicaven que des del 30 de desembre fins al 5 de gener –la primera setmana de l’any– la taxa d’incidència de la grip ha arribat als 72,8 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que suposa gairebé el doble dels registrats durant els set dies anteriors. Així i tot, Salut va recalcar que el llindar epidèmic de la grip ja es va superar entre la setmana 50 i la 51, que corresponen al mes de desembre passat. Una dada favorable que també va donar Salut és que les infeccions respiratòries agudes s’han reduït lleugerament en comparació amb la setmana anterior al 30 de desembre: s’han situat en 286,7 casos per cada 100.000 habitants. El ministeri, a més, també va detallar que des del començament del període de vigilància s’ha observat un creixement dels casos amb “una clara tendència a l’alça” des de la setmana 46 i destaca que la franja d’edat que més pateix el virus és la de zero a quatre anys. De manera més específica, Salut va desgranar a l’informe publicat que el percentatge de mostres positives ha estat d’un 10,75% en la darrera setmana. D’aquest total de mostres positives, un 30% van ser deteccions de grip B, un 20% de grip A, VRS i rinovirus-enterovirus, un 5% de metapneumovirus, un 2,5% de SARS-Cov-2 i el mateix percentatge d’adenovirus.

Panell de la llista d’espera de visites a l’hospital.Fernando Galindo

Les farmàcies van confirmar ahir que han estat dies de més afluència de clients afectats per la grip o per gastroenteritis. Des de la farmàcia Tristaina, per exemple, van assenyalar que han hagut de dispensar “més receptes per grip que per vòmits o descomposició”. “Sembla que la passa de gastroenteritis ja hauria passat. Acostuma a ser un virus ràpid, d’una durada d’un dia o dos. El pic de grip encara s’allargarà.” Quant a medicaments per frenar els efectes de la grip, han venut, sobretot, Azimotricina, Prednisona (corticoide) i inhaladors. Per a la gastroenteritis, han dispensat Fortasec (descomposició) i Motilium (vòmits). La farmàcia Pallarés ha notat aquests dies un increment de la venda de probiòtics, complements que ajuden a restaurar la flora intestinal després d’un període de descomposició. “Els estats gripals sí que són més habituals aquest mes, però ja és el que toca”, apuntaven. Des de la farmàcia Les Anelletes no transmeten una sensació especial de més moviment. “Sí que ha vingut algun client a buscar medicaments per a algun dels dos virus, però no hi ha hagut una demana més altra que en altres períodes, on, per exemple, veníem bastants sèrums per recuperar-se d’una gastroenteritis. La venda no ha estat més alta que altres anys.”

Més enllà, però, de les prescripcions de fàrmacs i altres medicaments, els metges també recomanen seguir pautes diàries per evitar contagiar-se o, almenys, reduir els efectes del virus que s’hagin pogut enxampar. En el cas de les infeccions respiratòries, els professionals aconsellen abrigar-se adequadament, evitar els xocs bruscos de temperatura (quan es canvia d’ambient, per exemple), hidratar-se sovint (amb líquids calents, preferiblement) i consumir aliments cítrics (aporten vitamina C, que ajuda a frenar els refredats). Quant a la gastroenteritis, durant les hores en què el virus ataca amb més força (vòmits i descomposició), el més recomanable és no ingerir res durant un parell o tres hores per, de mica en mica, introduir aliments suaus que haurem de mantenir uns dies a través d’una dieta tova (brous, poma, ous, gelatines, pollastre, cereals, pa de motlle...). En tots els casos, el repòs també és fonamental.