El Govern ofereix 43 nous cursos gratuïts i presencials de català

El departament de Política Lingüística ofereix, des d’aquest mes de gener, 43 nous cursos gratuïts i presencials de català per a adults. Els cursos, segons va informar ahir el Govern, s’impartiran a Encamp, la Massana, Sant Julià i Escaldes, i les inscripcions es poden fer a partir d’avui a la pàgina web del ministeri de Cultura. L’oferta va des del nivell A1, el més bàsic, fins al C1. I, com a novetat, s’oferirà un curs de nivell A1.1 (de 30 hores de durada) per satisfer la necessitat de les persones que a partir d’ara hauran d’acreditar aquestes hores de català per renovar el permís de treball.