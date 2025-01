Ferit lleument un jove de 17 anys en bolcar el quadricicle a la Margineda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove de 17 anys va resultar ferit en bolcar el quadricicle que conduïa a l’altura del número 14 del carrer Tossalet i Vinyals, a la Margineda. L’accident va ocórrer pels volts de les dotze del migdia d’ahir, quan el jove va perdre el control del vehicle i va bolcar en un revolt prop de la zona escolar de la Margineda, segons informa la policia, que va rebre l’avís a les 11.54 hores. El copilot del cotxe, un noi de 17 anys, va resultar il·lès.

De la mateixa manera, un home no resident de 40 anys va resultar ferit lleument en una col·lisió per abast on es van veure implicats tres turismes. La policia va informar que l’accident va passar ahir a la tarda a la general 2 a Encamp. Dos dels tres vehicles que s’hi van veure implicats tenien matrícula del Principat, mentre que l’altre turisme, el que conduïa la persona que va resultar ferida, era espanyol.