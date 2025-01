Els sanitaris del SAAS cobren de 1.563 a 4.841 euros de salari base

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) paga salaris base mensuals que van des dels 1.563,03 als 4.841,40 euros al personal assistencial, segons figura en la graella publicada per la parapública en el plec de bases per contractar una assegurança per al personal. La remuneració més elevada que abona el SAAS és per a personal no assistencial i correspon als 9.454,87 euros dels quatre directors. I la més baixa són els 1.451,61 euros que cobren 19 empleats de personal de suport que treballen en aparcament, bugaderia i hoteleria, indiquen

El detall dels sous per categoria laboral indica que el més baix entre els sanitaris són els 20.319,39 euros de salari base anual que perceben 28 portalliteres i en la banda alta del personal assistencial estan els facultatius amb titulació d'especialitat. Una renumeració de 62.938,2 euros base anuals que reben 180 metges amb especialitat total, 35 que fan SUM aeri i 41 que fan SUM terrestre. Els facultatius sense titulació d'especialitat tenen un sou base mensual d'entre 3.471,33 i 4.584,56 euros i engloben 25 assalariats de l'hospital.

El grup més nombrós d'empleats del SAAS per salari base són 455 contractats que cobren 2.617,4 euros mensuals, i entre els quals figuren 346 infermers generals, 42 que fan serveis del SUM aeri i terrestre, 27 que fan SUM aeri i 13 fisioterapeutes, entre altres. El segon sou més habitual és per a empleats del grup de personal assistencial titulat de grau formatiu i en concret per a 259 tècnics en diferents especialitats, entre els quals hi ha 198 tècnics en cures auxiliar d'infermeria i 25 secretaris de serveis assistencials.

La graella evidencia que la segona remuneració més alta és també per a personal amb tasques no assistencials i és per a set caps d'àrea que cobren 4.970,92 euros mensuals de salari base.

Notícia pendent d'ampliació