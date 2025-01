Bus nocturn fins al Pas de la Casa a partir d'avui

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta mitjanit es posarà en marxa el servei de bus nocturn fins al Pas de la Casa que el Govern implementa amb una prova pilot que es mantindrà fins al 30 d'abril per saber si hi ha demanda d'aquesta línia. El nou recorregut forma part de la línia de Canillo que s'amplia amb aquesta sortida de les 00 hores des de l'Estació Nacional d'Autobusos i que tindrà dues freqüències amb forma de llançadora que faran el trajecte des de Canillo al Pas a les 0.40 hores i a les 1.40 hores, segons ha anunciat David Forné en la roda de premsa de consell de ministres. El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat ha explicat que es posa en marxa aquesta línia poc després d'adjudicar l'estudi sobre l'optimització del servei de transport públic per poder recollir dades concretes sobre la solució final d'aquesta ruta i de totes en general. I ha indicat que s'estima que el puguin utilitzar entre 40 i 50 viatgers al dia.

La prova pilot té un cost de 35.000 euros i el servei el farà la mateixa concessionària de la línia que va a Canillo. Aquest bus nocturn s'afegeix als tres recorreguts que funcionen entre setmana des del setembre passat i que han registrat un increment d'usuaris en passar de 130 a 156 viatgers diaris. El total augmenta fins als 269 si es tenen en compte els festius i caps de setmana. Forné ha exposat que el trajecte amb més passatgers entre setmana és el BN2 que va de la capital a Encamp i Canillo, i ara també al Pas, amb un 45% usuaris; el BN3 que arriba fins a Ordino acumula un 34% dels viatges; i el BN1 de Sant Julià suma un 21% del total.

Forné ha destacat que el Govern està "molt satisfet" per la pujada de l'ús del transport públic que ha tancat el 2024 amb 7.674.107 validacions de viatges a les diferents línies nacionals. La mitjana d'usuaris per dia és de 21.000 persones i l'increment des del 2023 és d'un 20%. I ha assegurat que el Govern continuarà treballant per impulsar l'ús del servei públic, que és gratuït des de mitjans del 2022, amb l'objectiu de millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, la mobilitat i reduir les emissions contaminants.