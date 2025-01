Agricultura destina 400.000 euros als ajuts per al foment de productes de carn de qualitat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha atorgat els ajuts del tercer i quart trimestre del 2024 per al foment de productes de 'Carn de qualitat controlada i Carn d'Andorra IGP', per un import de 216.814 euros. Aquest segon pagament cal sumar-li els 191.319,65 euros que ja es van atorgar corresponents al primer i segon trimestre d’enguany, el que suma un total de 408.134 euros per a tot l’any 2024 per aquest concepte. Així ho ha transmès aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, on també ha explicat que la xifra econòmica atorgada enguany és un 30% més elevada que la que es va atorgar durant tot el 2023.

Ramaders d'Andorra és l’única societat autoritzada pel Departament d’Agricultura i Ramaderia a utilitzar el segell oficial de control i garantia ‘Carn de Qualitat controlada d'Andorra’ i el segell de la carn que es comercialitza sota la ‘IGP Carn d’Andorra’.