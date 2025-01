AE acusa el Govern de “jugar amb el temps”

Carine Montaner, líder d’Andorra Endavant, va assegurar ahir que el referèndum de l’acord d’associació amb la Unió Europea “no pot esperar” i va acusar el Govern de demorar “deliberadament” la consulta, en una estratègia que respon “més a interessos polítics i electorals que no pas a un compromís amb la democràcia”.

La consellera general va criticar en un comunicat de la formació la gestió de l’executiu respecte al referèndum, recalcant que era una promesa “per al primer trimestre del 2025”, i que s’està ajornant pel “desig del Govern de guanyar temps per preparar una campanya favorable al sí i evitar una crisi de Govern i tensions internes dins l’executiu de cara a les eleccions del 2027”.

Montaner va assegurar que el Govern “està jugant amb el temps i amb la voluntat dels ciutadans”, i va reiterar que hi ha manca de comunicació per explicar com recull l’acord d’associació “qüestions clau com el reagrupament familiar automàtic encara que s’hagin exhaurit les quotes d’immigració”. Montaner, a més, va destacar que la informació publicada al web del pacte amb la UE confirma que el reagrupament es faria de manera automàtica segons els estàndards de Brussel·les, i que “tindria un impacte significatiu en el model d’immigració del país”.

La parlamentària va insistir en els problemes que generarà l’acord d’associació per la “pèrdua de la immigració selectiva”, perquè “cauen els filtres econòmics actuals per residir al país”, a banda del reagrupament familiar automàtic, i “la renúncia d’Andorra a la demanda sistemàtica i obligatòria dels antecedents penals”, va afegir al comunicat d’ahir.

Montaner també va afirmar que els experts del gabinet Gide que van analitzar l’acord d’associació per a Andorra Endavant conclouen que no es pot denegar la residència a cap persona que hagi declarat tenir antecedents penals “si ha pagat el seu deute amb la societat i aquesta no representa un risc real i immediat”. I va ressaltar, finalment, que el Govern ha acceptat un model de quotes “segons els criteris de la Unió Europea, imposant un percentatge anual pels actius i passius negociable en un futur pròxim”.