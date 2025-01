La Seu supera els 13.000 habitants amb 86 andorrans empadronats

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Seu d'Urgell és el lloc de residència de 86 andorrans. Aquesta és la dada de ciutadans nacionals registrats a la localitat fronterera segons les dades del cens publicades avui per l'ajuntament. Les xifres indiquen que per primera vegada la capital de l'Alt Urgell supera els 13.000 habitants, en concret en té 13.082, i acumula un creixement de població del 4,12% en els darrers tres anys. Del total 10.581 persones tenen nacionalitat espanyola, 571 colombiana, de nacionalitat portuguesa hi ha 325 censats, i de marroquina, 246. Els peruans són 193 habitants, i els argentins, amb 155, es troben davant dels andorrans. El trasllat de població nacional i resident a Andorra per viure a la Seu d'Urgell per les dificultats d'accés a l'habitatge ha estat un dels arguments que s'ha donat els últims mesos des de l'ajuntament per explicar part de l'augment de població.

Per franges d'edat, la població entre 26 i 59 anys és la més nombrosa, amb un total de 6.224 habitants, seguida dels majors de 60 anys, amb 3.428 empadronats. Els menors de 19 anys són un total de 1.323. Del total dels habitants, les dones continuen sent la població més nombrosa, amb 6.676 empadronades, per 6.406 homes.