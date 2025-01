77 empreses han presentat els plans d'igualtat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El 31 de desembre va finalitzar el termini per presentar els plans d'igualtat per a empreses amb més de 50 treballadors, i 77 empreses, de les 167 teòricament obligades a fer-ho, han complert amb la directriu i han presentat els seus plans d'igualtat a Govern, segons ha informat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres. Casal ha dit que hi ha un centenar d'empreses obligades a presentar els plans d'igualtat, apuntant que l'administració analitzarà cas per cas i "s'iniciarà el procediment escaient per analitzar si s'ha incomplert la normativa (respecte a les empreses que no han presentat els plans d'igualtat) i si cal començar el procediment sancionador, que consta de sancions a partir de 3.001 euros" ha remarcat el ministre portaveu. Respecte a l'últim recompte, elaborat a principis de desembre, i on només 29 empreses havien aportat els plans, el nombre d'empreses que ho han fet ha augmentat, però tot i això es troba lluny del més del centenar que estan obligades a presentar-ho.

Casal també ha explicat que prop de 2.500 empreses, el 50% del total de companyies del país, han presentat el registre de bretxa salarial. "L'objectiu és limitar la desigualtat estructural" ha dit el ministre portaveu, tot recordant a totes les empreses que necessiten presentar aquest registre el 2025, que ho han de fer abans del 31 de març. El ministre portaveu també ha comentat que encara és d'hora per extreure'n conclusions i, respecte a les empreses que no han presentat el registre, Casal ha apuntat que algunes d'elles poden estar inactives o ser d'autònoms, i que "caldrà analitzar cas per cas, igual que amb els plans d'igualtat".