El programa 'Envelliment saludable' estarà marcat per les noves tecnologies

Creand Fundació inicia aquest mes una nova temporada d'activitats formatives i lúdiques en el marc del programa 'Envelliment saludable' que té lloc a L'espai, el centre social d'activitats i formació adreçat a persones de més de 60 anys. La nova edició ve marcada per les novetats enfocades a les noves tecnologies com són les xerrades i els tallers sobre intel·ligència artificial o el taller sobre creativitat digital des de dispositius mòbils. La proposta per aquesta temporada també inclou una sessió sobre educació financera, una aproximació pràctica per entendre les tres dimensions de la sostenibilitat i un taller teòric i pràctic sobre la ràdio, informa l'entitat.

Francesca Ros, directora de Creand Fundació, destaca que “cada temporada adaptem la proposta a les noves necessitats i tendències. Els usuaris de L’espai són persones amb moltes inquietuds, que volen mantenir-se actives i formar-se en temes nous com poden ser la intel·ligència artificial o les disciplines més creatives. Per això, la nostra programació reflecteix aquesta diversitat, amb propostes innovadores i enriquidores que tenen un gran èxit de participació i que contribueixen al benestar i creixement personal”.

Les inscripcions s’obren el dilluns 13 de gener, a partir de les 9 hores, i les persones interessades s’han d’inscriure a través del telèfon 86 80 25. Creand Fundació informa que les places a les activitats presencials són limitades i s’adjudiquen per ordre d’inscripció.