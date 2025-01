La policia realitza 1.250 controls i deté 19 persones durant la campanya de Nadal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia ha efectuat un total de 1.248 controls durant la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues que es va posar en marxa entre el 12 de desembre del 2024 i l'1 de gener del 2025. Al llarg d'aquestes prop de tres setmanes, s'ha detingut a 19 persones i s'han imposat 9 sancions administratives per conduir amb taxes d'alcoholèmia inferiors a 0.87. Del total de persones detingudes, 17 han estat arrestades per positius d'alcoholèmia i 2 més per tòxics, segons informa la policia en un comunicat. Tres persones detingudes s'han vist implicades en accidents de danys materials i una altra va ser arrestada quan els agents van detectar que tenia el permís suspès.

Els detinguts són majoritariament residents al país, del total 15 són homes i 4 dones i una desena han estat controlats amb taxes d'alcoholèmia d'entre 1,21 i 1,60. Quatre van registrar taxes entre 0,87 i 1,20, mentre que els tres restants van marcar taxes positives entre 1,61 i 2. La taxa més elevada ha estat d'1,86, segons informa el cos. Pel que fa a les edats, de les 19 persones detingudes, 3 tenen entre 18 i 25 anys; 9 més, entre 26 i 40 anys i, les altres 7, més de 40.

El cos de seguretat efectua diverses campanyes durant l'any contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues amb l'objectiu de dissuadir i prevenir conductes de risc, informa la policia. Els controls segueixen el pla d'actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior i es fan a proposta del cos amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i reduir la sinistralitat.