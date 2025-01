Un nou projecte de luxe reforça la tendència immobiliària

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La manca d’habitatge és un dels temes més comentats durant els últims mesos al país. Mentre que des de l’administració pública s’han estat anunciant mesures per treballar en la línia del lloguer assequible, tractant d’afovorir l’accés dels joves i la gent gran, entre altres col·lectius, el mercat immobiliari de luxe es troba en un moment d’expansió, amb promocions que marquen rècord en preus. És el cas de la societat madrilenya Soldit Homes que ha projectat una urbanització d’alt estànding a Andorra la Vella, molt a prop de llocs com l’Estadi Nacional o la Seu de la Justícia, i on els preus es fixen a partir dels 335.000 euros per un habitatge d’una habitació, un bany i 62 metres quadrats.